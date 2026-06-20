Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Спортсменка показала результат 4,91 м. Ранее ТАСС сообщал, что Кнороз показала лучший результат летнего сезона на турнире «День прыжков» в Москве (4,87 м). Ранее лучшим результатом в текущем году была отметка 4,88 м, которую зимой преодолела американка Хана Молл.