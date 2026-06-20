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Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,91 м.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июня. /ТАСС/. Легкоатлетка Полина Кнороз, специализирующаяся в прыжках с шестом, показала лучший результат сезона в мире в рамках Кубка России в Чебоксарах.

Спортсменка показала результат 4,91 м. Ранее ТАСС сообщал, что Кнороз показала лучший результат летнего сезона на турнире «День прыжков» в Москве (4,87 м). Ранее лучшим результатом в текущем году была отметка 4,88 м, которую зимой преодолела американка Хана Молл.

Кнороз 26 лет. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года, четыре раза выигрывала летние чемпионаты России и трижды — зимние.