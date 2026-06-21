World Athletics оперативно утвердила рекордный результат россиянки Кнороз

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) менее чем за сутки официально утвердила рекордный результат российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз, установленный ей в субботу на Кубке России в Чебоксарах. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В субботу на Кубке России в Чебоксарах Кнороз победила с прыжком на 4,91 метра, установив при этом личный рекорд и лучший результат сезона в мире.
Предыдущее рекордное достижение российской спортсменки (4,87), которое было установлено 7 июня в Москве на Дне прыжков, World Athletics не могла утвердить на протяжении полутора недель и сделала это только 18 июня. По словам самой спортсменки, у международной федерации изначально были вопросы к московскому помосту.
Кнороз 26 лет. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года, четыре раза выигрывала летние чемпионаты России и трижды — зимние.