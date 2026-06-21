World Athletics оперативно утвердила рекордный результат россиянки Кнороз

Предыдущее рекордное достижение российской спортсменки (4,87), которое было установлено 7 июня в Москве на Дне прыжков, World Athletics не могла утвердить на протяжении полутора недель и сделала это только 18 июня. По словам самой спортсменки, у международной федерации изначально были вопросы к московскому помосту.