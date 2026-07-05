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Худяков завоевал золото в метании диска на Кубке сильнейших

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Многократный чемпион России Алексей Худяков завоевал золотую медаль на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.

Источник: РИА Новости Спорт

Лучший результат Худякова составил 63,78 метра, второе место занял белорус Евгений Богуцкий (59,42 метра), третьим стал россиянин Сергей Мартышин (56,52).

Результаты других соревнований:

тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (Россия, 14,07 метра), 2. Анастасия Дрозд (Белоруссия, 13,63), 3. Дарья Нидбайкина (Россия, 13,55);

смешанная эстафета 4×400 метров: 1. Россия-2 (3 минуты 17,64 секунды), 2. Белоруссия-1 (3.17,97), 3. Россия-1 (3.18,12);

смешанная эстафета 4×100 метров: Россия-1 (41,41); 2. Белоруссия-1 (42,05); 3. Россия-2 (42,72);

бег на 800 метров, женщины: 1. Екатерина Реньжина (Россия, 2.03,02); 2. Ангелина Равич (Белоруссия, 2.03,06); 3. Анна Красильникова (Россия, 2.03,86);

бег на 800 метров, мужчины: 1. Дмитрий Савин (Белоруссия, 1.47,71), 2. Дмитрий Пасечник (Россия, 1.48,06), 3. Артем Калачев (Белоруссия, 1.48,23);

бег на 100 метров с барьерами, женщины: Дарья Осипова (Россия, 12,78), 2. Виктория Погребняк (Россия, 13,03), 3. Алина Бозюкова (Россия, 13,04);

бег на 110 метров с барьерами, мужчины: 1. Матвей Герасимов (Россия, 13,46), 2. Семен Манаков (Россия, 13,74), 3. Даниил Шубин (Россия, 13,87);

прыжок в высоту, женщины: 1. Надежда Андрюхина (Россия, 1,89); 2. Карина Таранда (Белоруссия, 1,89), 3. Кристина Королева (Россия, 1,86).