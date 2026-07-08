World Athletics не будет следовать рекомендациям МОК в отношении россиян

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил свои прежние рекомендации, призывавшие международные федерации ограничивать участие российских атлетов. При этом окончательное решение о допуске спортсменов было оставлено за профильными федерациями.
Несмотря на это, в World Athletics не стали говорить о возможных изменениях своей позиции и напомнили о ранее опубликованном заявлении организации.
«Позвольте отослать вас к релизу World Athletics, опубликованному на прошлой неделе», — ответили РИА «Новости» в организации.
Напомним, в начале июля Всемирная легкоатлетическая ассоциация продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований под своей эгидой. Аналогичную позицию после решения МОК подтвердил и президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, заявивший, что российские биатлонисты пока не будут возвращены на международные старты.