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World Athletics не будет следовать рекомендациям МОК в отношении россиян

Во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) прокомментировали возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования. В организации дали понять, что пока не намерены пересматривать свою позицию после последнего решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: Рейтинг Букмекеров

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил свои прежние рекомендации, призывавшие международные федерации ограничивать участие российских атлетов. При этом окончательное решение о допуске спортсменов было оставлено за профильными федерациями.

Несмотря на это, в World Athletics не стали говорить о возможных изменениях своей позиции и напомнили о ранее опубликованном заявлении организации.

«Позвольте отослать вас к релизу World Athletics, опубликованному на прошлой неделе», — ответили РИА «Новости» в организации.

Напомним, в начале июля Всемирная легкоатлетическая ассоциация продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований под своей эгидой. Аналогичную позицию после решения МОК подтвердил и президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, заявивший, что российские биатлонисты пока не будут возвращены на международные старты.

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