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Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги из-за проблем с бедром

Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с бедром.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис не смог завершить выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с левым бедром.

Дюплантис преодолел высоту 5,95 метра, после чего спортсмену потребовалась медицинская помощь. Врачи перевязали ему бедро. В итоге Дюплантис занял второе место, уступив американцу Сэму Кендриксу, который также преодолел 5,95 метра, но использовал меньше попыток.

«Я чувствовал сильное напряжение во внутренней части бедра и понял, что дальше прыгать не смогу. Теперь нам нужно оглянуться на последние несколько недель и выяснить причины, по которым я оказался в этой ситуации. Отдохну несколько дней, может быть, сделаю рентген, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь серьезного. Буду держать пальцы скрещенными», — цитирует Дюплантиса Expressen.

Дюплантису 26 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира на открытом воздухе. 12 марта 2026 года швед в 15-й раз обновил мировой рекорд, преодолев высоту 6,31 метра.