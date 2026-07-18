Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги из-за проблем с бедром

«Я чувствовал сильное напряжение во внутренней части бедра и понял, что дальше прыгать не смогу. Теперь нам нужно оглянуться на последние несколько недель и выяснить причины, по которым я оказался в этой ситуации. Отдохну несколько дней, может быть, сделаю рентген, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь серьезного. Буду держать пальцы скрещенными», — цитирует Дюплантиса Expressen.