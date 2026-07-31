Сколько бежал Форрест Гамп и реально ли повторить этот путь

Вертолет высадил мужчину на Северном полюсе 6 апреля 2011 года, и именно тогда начался его забег. Финишировал атлет только в январе 2012 года уже у Южного полюса. За это время он прошел через 14 стран, включая США, Мексику, Колумбию и Чили. Патрик бегал около 80 километров в день, что практически равно двум марафонам. Общая дистанция составила колоссальные 20 919 километров — примерно 20 миллионов шагов. Условия были экстремальными: от лютого арктического холода до изнуряющей жары в пустынях. Ему постоянно угрожали опасности: белые медведи, змеи, крокодилы и даже вооруженные бандиты. А в Перу он и вовсе заблудился в пустыне. Фармер бежал с переломами, обезвоживанием и стрессовыми травмами, которые, по его словам, навсегда отразились на здоровье.