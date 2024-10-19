Ландо Норрис: «Четвертая позиция — не лучший результат. Были проблемы с балансом машины»

Я бы не сказал, что темп позволяет нам рассчитывать прорваться вперед в спринте. Конечно, я надеюсь, что все пойдет по плану, но сегодня мы оказались там, где заслуживали. Да, я постараюсь прорваться, но не имею понятия об истинных возможностях нашей машины", — рассказал Норрис.