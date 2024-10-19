Ландо Норрис: «Четвертая позиция — не лучший результат. Были проблемы с балансом машины»

Пилот «Макларена» подвел итоги сессии, в которой занял четвертое место и начнет завтрашний спринт перед Гран-при США позади сразу трех соперников — в том числе Макса Ферстаппена.
"Да, все прошло не очень хорошо. Четвертая позиция — не лучший результат. Честно говоря, сегодня у нас весь день были проблемы с балансом и настройками машины.
При этом в каком-то смысле я даже доволен четвертым местом. Поскольку если бы нам не повезло, все могло бы закончиться намного хуже. Поскольку мой круг был просто шокирующим. В целом обычный день — могло быть лучше, а могло быть и хуже.
Я бы не сказал, что темп позволяет нам рассчитывать прорваться вперед в спринте. Конечно, я надеюсь, что все пойдет по плану, но сегодня мы оказались там, где заслуживали. Да, я постараюсь прорваться, но не имею понятия об истинных возможностях нашей машины", — рассказал Норрис.
Главные интриги «Ф-1»: Ферстаппена догоняет Норрис, «Макларен» в шаге от титула. Все, чтобы включиться в концовку сезона.