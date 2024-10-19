Кристиан Хорнер о «нытье» по поводу спорного устройства «Ред Булл»: «ФИА все устраивает, но надо удовлетворить паранойю»

"[Устройство] было публично доступно последние три года. ФИА все устраивает. Думаю, это просто ради того, чтобы удовлетворить паранойю в паддоке.
Иногда, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит у тебя дома, ты пытаешься устроить пожар где-то еще«, — заявил Хорнер на Гран-при США, добавив, что стоял “огромный шум по поводу задних крыльев” после того, как “Макларену” пришлось отказаться от так называемой “мини-DRS”.
Кристиана не беспокоит то, что ФИА опломбировала систему:
"Это можно сделать с любой подвижной частью болида, потому что в закрытом парке по правилам нельзя ничего менять — на то он и закрытый парк.
Мы соблюдали правила и процедуры. Мы более чем довольны обсуждениями с ФИА. А ее вполне устраивает то, что ей показали".
«Ред Булл» показал ФИА принцип работы спорного устройства.
Зак Браун: «Ситуацию с “Ред Булл” нужно тщательно расследовать. Работа с болидом в закрытом парке — серьезное нарушение».