Кристиан Хорнер о «нытье» по поводу спорного устройства «Ред Булл»: «ФИА все устраивает, но надо удовлетворить паранойю»

Иногда, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит у тебя дома, ты пытаешься устроить пожар где-то еще«, — заявил Хорнер на Гран-при США, добавив, что стоял “огромный шум по поводу задних крыльев” после того, как “Макларену” пришлось отказаться от так называемой “мини-DRS”.