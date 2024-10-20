Макс Ферстаппен: «У “Ред Булл” есть шанс оказаться на первой позиции»

"В первой попытке я потерял очень много времени из-за ошибки в 19-м повороте. Досадно, что так вышло. Я знал, что у нас есть еще одна попытка, но я, к сожалению, не сумел закончить круг. В целом у нас были хорошие шансы добиться результата, но ничего не поделаешь, порой так случается.