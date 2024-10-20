Ландо Норрис о поуле: «Прекрасный круг, я поставил на карту все»

Гонщики не смогли улучшить время на последних секундах из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».
"Прекрасный круг. Я не проехал бы сильно быстрее. Когда выдаешь такой круг, перебить его тяжело. Я поставил на карту все.
Это мы и должны делать. Мы в невыгодном положении фактически на протяжении всего уик-энда, у нас не было того темпа, который показывали «Феррари» или «Ред Булл». Так что мне нужно было что-то сделать сегодня, и я это сделал. Классный круг и хорошая подготовка к завтрашней гонке.
Мы внесли кое-какие изменения [после спринта], добились необходимых улучшений. Может, у нас не быстрейшая машина — как сказал Карлос [Сайнс], он проехал бы быстрее, Макс проехал бы быстрее.
Первая галочка поставлена, но завтрашняя гонка будет трудной", — заявил британец.
Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым.