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Ландо Норрис о поуле: «Прекрасный круг, я поставил на карту все»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при США за счет первой попытки в третьем сегменте.

Источник: Sports

Гонщики не смогли улучшить время на последних секундах из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».

"Прекрасный круг. Я не проехал бы сильно быстрее. Когда выдаешь такой круг, перебить его тяжело. Я поставил на карту все.

Это мы и должны делать. Мы в невыгодном положении фактически на протяжении всего уик-энда, у нас не было того темпа, который показывали «Феррари» или «Ред Булл». Так что мне нужно было что-то сделать сегодня, и я это сделал. Классный круг и хорошая подготовка к завтрашней гонке.

Мы внесли кое-какие изменения [после спринта], добились необходимых улучшений. Может, у нас не быстрейшая машина — как сказал Карлос [Сайнс], он проехал бы быстрее, Макс проехал бы быстрее.

Первая галочка поставлена, но завтрашняя гонка будет трудной", — заявил британец.

Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым.