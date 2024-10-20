Ландо Норрис о поуле: «Прекрасный круг, я поставил на карту все»

Это мы и должны делать. Мы в невыгодном положении фактически на протяжении всего уик-энда, у нас не было того темпа, который показывали «Феррари» или «Ред Булл». Так что мне нужно было что-то сделать сегодня, и я это сделал. Классный круг и хорошая подготовка к завтрашней гонке.