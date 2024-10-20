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Карлос Сайнс: «Чувствую себя опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее»

Пилот «Феррари» высказался о третьем месте в квалификации к Гран-при США, третий сегмент которой завершился досрочно из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».

"Такова была цель, сделать шаг вперед в квалификации по сравнению со вчерашним результатом. Вчера [в квалификации к спринту] мы были на пятом месте, сегодня мы третьи. Хороший шаг в верном направлении.

Чувствую себя слегка опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее своего прошлого результата — 1:32,6 [то есть практически в темпе Ландо Норриса]. Я был в 16-м повороте, оставалось только два поворота. Но сейчас-то легко говорить.

Мы добились хорошего прогресса. Завтра мы должны оказаться в борьбе, если проведем чистый старт. Тогда мы повеселимся вместе с этими двумя парнями впереди [Ферстаппеном и Норрисом]", — сказал Сайнс.

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й.