Карлос Сайнс: «Чувствую себя опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее»

Чувствую себя слегка опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее своего прошлого результата — 1:32,6 [то есть практически в темпе Ландо Норриса]. Я был в 16-м повороте, оставалось только два поворота. Но сейчас-то легко говорить.