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Андреа Стелла: «Ферстаппен мог стать для “Макларена” проблемой с точки зрения поула. Помог желтый флаг»

Руководитель «Макларена» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при США, где Ландо Норрис взял поул, а Оскар Пиастри стал пятым.

Источник: Sports

Третий сегмент при этом был завершен досрочно из-за аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

"Первый круг Ландо был практически идеален. Ему было бы трудно улучшить время со вторым комплектом шин.

Я видел, как Ферстаппен проезжал быстрый круг — это могло стать для нас проблемой с точки зрения поула. Так что я думаю, желтый флаг, вероятно, помог нам. Было бы очень близко.

В целом тот факт, что мы смогли улучшить болид после спринта, воодушевляет. Мы внесли несколько изменений в настройки, поняли некоторые аспекты с пилотажной точки зрения. Ландо и Оскар смогли собрать все воедино в рамках квалификационной сессии.

Первое и пятое место — важный результат для завтрашней гонки. Надеюсь, мы сможем уменьшить уровень износа шин, который был высок в спринте", — сказал Стелла.

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й.