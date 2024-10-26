Хорнер об апелляции «Макларена» на штраф Норриса в Остине: «Это их право»

Думаю, что сейчас, задним числом в «Макларене» понимают, что им было бы лучше просто вернуть позицию Максу. Потому что к концу гонки у них было такое преимущество в скорости, что обгон Макса для них был бы вопросом времени. Макс бы не смог держаться вечно. Думаю, это был бы более разумный подход", — рассказал Хорнер.