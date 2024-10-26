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Хорнер об апелляции «Макларена» на штраф Норриса в Остине: «Это их право»

Хорнер прокомментировал решение «Макларена» подать апелляцию.

В «Макларене» решили попробовать оспорить 5-секундный штраф, который Ландо Норрис получил на Гран-при США за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы. Вопрос должен быть рассмотрен в ближайшее время.

"Это их право. То, что они решили использовать свое право на апелляцию — это их личное дело. Ну, а принимать решения о том, допускать ли какие-то новые доказательства для рассмотрения дела, если они соответствуют критериям — это уже прерогатива ФИА.

Думаю, что сейчас, задним числом в «Макларене» понимают, что им было бы лучше просто вернуть позицию Максу. Потому что к концу гонки у них было такое преимущество в скорости, что обгон Макса для них был бы вопросом времени. Макс бы не смог держаться вечно. Думаю, это был бы более разумный подход", — рассказал Хорнер.

Джолион Палмер: «Действия Ферстаппена были нечестными. Легко быть впереди на апексе, если на выходе из поворота не надо оставаться в пределах трассы».

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все.