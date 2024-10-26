Джордж Расселл об аварии: «Не до конца понимаю, что произошло. Машину развернуло прежде, чем у меня появился шанс ее отловить»

Как бы то ни было, из-за шинных тестов «Пирелли» вторая практика не была для всех нас особенно ценной с точки зрения подготовки к дальнейшим сессиям. Да, мы проехали мало кругов, так что с этой точки зрения третья практика будет важна. Но главным образом я надеюсь, что команда сможет починить машину", — рассказал Расселл.