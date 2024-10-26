Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»

В первой тренировке нидерландец тоже жаловался на двигатель и повредил днище болида.
"Что касается мотора, мы проверяем. Точно не знаю, в чем дело.
Фактически бесполезный день, я проехал четыре или пять кругов — немного. Мало что можно извлечь«, — заявил трехкратный чемпион “Формулы-1”.
Макс ответил на вопрос о потенциальном моторном штрафе:
«Все будет в порядке».
Ферстаппен затруднился описать ощущения в болиде:
«Не могу сказать. Я так и не провел хороший отрезок, только четыре-пять кругов в общей сложности. День, о котором стоит забыть».
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором.
Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс — 1-й, Пиастри — 2-й, Цунода — 3-й.