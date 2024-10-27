Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»

Практически то же самое происходит уже весь уик-энд. Я просто не могу затормозить и испытываю трудности при входе в медленный поворот. Нечто слегка похожее было в Остине, когда я не мог атаковать в поворотах на торможении. Но теперь ситуация стала хуже.