Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»

Мы стартуем с той же позиции, что и Ландо в прошлом году (на Гран-при Мексики 2023 года Норрис прорвался с 17-го места на 5-е — Спортс«), так что я изучу то, как он прорвался сквозь пелотон, и попытаюсь сделать то же самое», — сказал Пиастри.