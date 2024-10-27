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Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»

Пилот «Макларена» высказался о 17-м месте в квалификации к Гран-при Мехико, вспомнив о прошлогоднем опыте своего напарника Ландо Норриса.

"Я вылетел в 12-м повороте, наткнулся на поребрик — и на этом все. Моего круга запросто хватило бы [для прохода во второй сегмент], поэтому очень неприятно, что я ошибся.

Я потерял около секунды. Это боль.

Это сложная трасса, но я не думаю, что дело сегодня было в этом. Я просто допустил очень грубую ошибку — вот и все.

Мы стартуем с той же позиции, что и Ландо в прошлом году (на Гран-при Мексики 2023 года Норрис прорвался с 17-го места на 5-е — Спортс«), так что я изучу то, как он прорвался сквозь пелотон, и попытаюсь сделать то же самое», — сказал Пиастри.

Пиастри и Перес квалифицировались 17-м и 18-м на Гран-при Мехико.