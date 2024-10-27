Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»

«Сложно сказать. Никто из нас не провел нормальные длинные отрезки на шинах, которые будут использоваться завтра. Вопросы есть по поводу всех команд, однако “Феррари” на последней паре этапов очень сильна как в квалификациях, так и по темпу на длинных отрезках.