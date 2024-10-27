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Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Честно говоря, не думал, что это возможно»

Пилот «Ред Булл» взял второе место в квалификации к Гран-при Мехико. Его первую попытку в третьем сегменте удалили за нарушение границ трассы.

Источник: Sports

"Я ощущал весьма большое давление после удаленного круга. Вчера я проехал немного кругов [из-за проблем с мотором], так что мы наверстывали упущенное.

Третья практика прошла не лучшим образом, так что уже тогда я оказался под давлением из-за того, что должен был проехать хорошо в квалификации. Затем мое время удалили — это прибавило давления.

Но я очень рад оказаться на первом ряду. Честно говоря, не думал, что это возможно", — поделился Ферстаппен.

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й.