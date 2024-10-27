Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»

Однако сегодня, если честно, оба моих быстрых круга в третьем сегменте получились почти идентичными и почти идеальными. Я просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул. И я очень этому рад, потому что в Мехико, на столь сложной трассе, обычно такого не происходит.