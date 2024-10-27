Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»

Пилот «Феррари» подвел итоги сессии, которую сумел выиграть, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонки.
"Я очень доволен, мне удалось проехать два отличных круга. На трассе в Мехико часто возникает ощущение, что у тебя просто не получается собрать воедино хороший круг — потому что это очень трудно из-за постоянных скольжений болида.
Однако сегодня, если честно, оба моих быстрых круга в третьем сегменте получились почти идентичными и почти идеальными. Я просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул. И я очень этому рад, потому что в Мехико, на столь сложной трассе, обычно такого не происходит.
В целом, начиная с этапа в Остине, мы и правда сделали хороший шаг вперед — особенно с моей стороны. Также мы стараемся найти что-то большее за счет оптимизации работы на прогревочном круге и за счет подготовки шин. И сейчас, как кажется, мы движемся в правильном направлении.
Кубок конструкторов? Безусловно, это наш главный приоритет. Первым делом обе машины должны добраться до финиша, но если при этом выиграть гонку, эти дополнительные 7−8 очков в случае победы могут оказаться очень важны для команды в общем зачете.
Я постараюсь сохранить лидерство в первом повороте, а дальше, надеюсь, нам хватит темпа для того, чтобы выиграть гонку", — рассказал Сайнс.
Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» — шикарный шанс на новую победу.