Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточилась на гоночном темпе и не ожидала поула Сайнса"

У нас есть преимущество, поскольку мы не в центре внимания. Больше говорят о борьбе Ландо [Норриса] и Макса [Ферстаппена], Зака [Брауна] и Кристиана [Хорнера], «Мерседеса» и не знаю кого — для меня это идеальная ситуация. Давайте останемся незаметными и сосредоточимся на своей работе", — отметил менеджер.