Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса — это очень много»

Пилот «Феррари» признал, что ожидал добиться большего, и что теперь постарается отыграться в завтрашней гонке.
"Начиная со второй практики у меня были не лучшие ощущения от управления болидом. И я знал, что меня ждет трудный уик-энд. Четвертое место на стартовой решетке — это лучшее, что мы могли сделать.
Я разочарован своим квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Карлоса Сайнса — это очень много. И я не могу быть этим доволен.
Тем не менее, с учетом нашего гоночного темпа — а вчера, по ощущениям, я был быстрее всех, — это можно считать хорошим знаком в преддверии гонки. Хотя стартом с четвертой позиции я осложнил себе жизнь", — рассказал Леклер.
Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» — шикарный шанс на новую победу.