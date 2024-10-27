Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса — это очень много»

Тем не менее, с учетом нашего гоночного темпа — а вчера, по ощущениям, я был быстрее всех, — это можно считать хорошим знаком в преддверии гонки. Хотя стартом с четвертой позиции я осложнил себе жизнь", — рассказал Леклер.