Андреа Стелла: «Не лучшие круги Норриса, машина позволяла завоевать поул»

Но, если учитывать естественное развитие, то с Ландо мы могли бы оказаться на его месте. Должны сказать, что два круга в третьем сегменте были не лучшими. В первой попытке была пара ошибок, из-за чего шины перегрелись, а затем покрышки уходили от идеального состояния для Ландо.