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Франко Колапинто: «Изменили настройки болида после 3-й практики — и только все испортили»

Колапинто остался разочарован результатом квалификации в Мехико.

Источник: Sports

Пилот «Уильямса» не сумел выйти из первого сегмента, объяснив это ошибкой при выборе настроек болида.

"Мы пошли совершенно неправильным путем. Ощущения от управления болидом были очень, очень плохими.

Мы изменили настройки после третьей практики — и, по ощущениям, только все испортили. Задняя ось стала очень слабой, колеса потеряли сцепление с трассой. Этим изменением настроек мы явно сделали шаг назад", — рассказал Колапинто.

Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» — шикарный шанс на новую победу.