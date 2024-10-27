Серхио Перес: «Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением»

"Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением. Мне приходится серьезно регулировать работу при торможении — это видно по данным, но мы пока не можем решить эту проблему.
В основном трудности с торможением возникают на прямых. Я очень сильно скольжу, а с учетом того, что здесь [в Мехико] все зависит от чувствительности поверхности шин, ситуация усложняется.
Мы обсудим все варианты [на гонку]. Проблема в том, что у нас мало доступных запчастей. У нас нет спецификации днища, которое мы хотели бы использовать. Не знаю, мы явно обсудим это с командой.
Будет сложно, поскольку на длинных отрезках эта проблема также присутствует. Я буду пробовать все возможное. Я постараюсь и посмотрю, что мы с командой сможем сделать, какие решения сможем найти.
Очевидно, все это очень огорчает. Если и есть Гран-при, на котором я хочу хорошо выступить, то это здесь. К сожалению, уик-энд складывается очень тяжело", — рассказал Перес.
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й.