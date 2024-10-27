Кристиан Хорнер о 18-м месте Переса в квалификации: «Уверен, в гонке он выложится на полную»

«Он говорил, что испытывал трудности с болидом во время торможения и при входе в поворот. Естественно, между временами двух болидов “Ред Булл” большая разница. Для него это большое разочарование, особенно перед домашними трибунами. Но уверен, завтра он выложится на полную.