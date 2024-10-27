Льюис Хэмилтон: «Дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается — это все обгаживает»

Затем началась квалификация. У меня не было контроля над задней осью. Все перевернулось с ног на голову. Что-то очень странное творилось с болидом. Будет очень интересно посмотреть на данные, ведь я, очевидно, был на обновленной машине — они должна быть быстрее. Но не думаю, что это так.