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Льюис Хэмилтон: «Дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается — это все обгаживает»

Пилот «Мерседеса» квалифицировался шестым на Гран-при Мехико и не рассчитывает на борьбу за высокие позиции.

Источник: Sports

«В третьей практике мы выглядели прилично, казалось, что трасса нам подходит. Я решил не вносить никаких изменений. Все, что мы сделали, — это поставили крыло, и я подумал: “Ладно, пусть будет”.

Мы мало что могли сделать с настройками, чтобы улучшить темп — какой есть, такой есть.

Затем началась квалификация. У меня не было контроля над задней осью. Все перевернулось с ног на голову. Что-то очень странное творилось с болидом. Будет очень интересно посмотреть на данные, ведь я, очевидно, был на обновленной машине — они должна быть быстрее. Но не думаю, что это так.

Не совсем понимаю [почему в последнее время «Мерседес» так часто попадает в аварии]. Мы как будто едем на трех колесах, а дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается на 15 мм — и когда это происходит, это все обгаживает.

Завтра мы соберем много данных. Не думаю, что мы сможем побороться с теми, кто впереди. Они слишком далеко.

Посмотрим, как пойдет. В этот раз я просто хочу хотя бы доехать до финиша", — сказал Хэмилтон.

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й.