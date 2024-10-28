Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Не очень чистый пилотаж Ферстаппена. Я был готов к чему-то такому»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после завоевания второго места на Гран-при Мехико.

Источник: Sports

Норрис уступил лишь гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу и после финиша оценил пилотаж своего соперника Макса Ферстаппена — представитель «Ред Булл» получил два десятисекундных штрафа.

«Очень тяжелая гонка. Первые несколько кругов я просто старался остаться в гонке и избежать столкновений. Карлос выступил очень здорово — поздравляю его и “Феррари”. Я сделал все возможное.

Я знал, чего ожидать [в борьбе с Ферстаппеном]. Я не хотел ожидать такого, поскольку я сильно уважаю Макса как пилота, однако я был готов к чему-то такому. Не очень чистый пилотаж, на мой взгляд, но я избежал [столкновения], гонка вышла очень хорошей.

Мне просто нужно было продолжать работать. Я делал все возможное, мы очень здорово себя проявили и в конце гонки, пожалуй, были быстрейшими. Мы продолжим стараться", — подчеркнул Ландо.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом.

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 6-й после двух штрафов.