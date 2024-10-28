Ландо Норрис: «Не очень чистый пилотаж Ферстаппена. Я был готов к чему-то такому»

Норрис уступил лишь гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу и после финиша оценил пилотаж своего соперника Макса Ферстаппена — представитель «Ред Булл» получил два десятисекундных штрафа.
«Очень тяжелая гонка. Первые несколько кругов я просто старался остаться в гонке и избежать столкновений. Карлос выступил очень здорово — поздравляю его и “Феррари”. Я сделал все возможное.
Я знал, чего ожидать [в борьбе с Ферстаппеном]. Я не хотел ожидать такого, поскольку я сильно уважаю Макса как пилота, однако я был готов к чему-то такому. Не очень чистый пилотаж, на мой взгляд, но я избежал [столкновения], гонка вышла очень хорошей.
Мне просто нужно было продолжать работать. Я делал все возможное, мы очень здорово себя проявили и в конце гонки, пожалуй, были быстрейшими. Мы продолжим стараться", — подчеркнул Ландо.
Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом.
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 6-й после двух штрафов.