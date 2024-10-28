Ландо Норрис: «Не очень чистый пилотаж Ферстаппена. Я был готов к чему-то такому»

Я знал, чего ожидать [в борьбе с Ферстаппеном]. Я не хотел ожидать такого, поскольку я сильно уважаю Макса как пилота, однако я был готов к чему-то такому. Не очень чистый пилотаж, на мой взгляд, но я избежал [столкновения], гонка вышла очень хорошей.