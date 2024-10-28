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Карлос Сайнс: «Очень хотел выиграть гонку, мне была нужна эта победа»

Сайнс остался очень доволен победой на Гран-при Мехико.

Источник: Sports

Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, а также рассказал о борьбе за лидерство с Максом Ферстаппеном.

«Я очень хотел выиграть гонку. Мне была нужна эта победа. Я уже говорил, что мне бы хотелось одержать еще одну победу в составе “Феррари”, и я очень рад, что сумел сделать это на глазах у этих невероятных болельщиков.

Осталось еще четыре Гран-при, и я хочу получить удовольствие от этих выступлений. Если у меня появится шанс — я вцеплюсь в него.

Что касается обгона Ферстаппена, то я не готовил его специально. Я был немного расстроен на старте — тем, что проиграл ему позицию. И сказал себе, что мне нужно придумать способ как-то удивить его, потому что обогнать Макса очень трудно. Он неоднократно это доказывал.

Я был довольно далеко, но сказал себе, что мне нечего терять, и пошел в атаку по внутренней траектории. И я очень уверенно чувствовал себя на торможениях в первом повороте", — рассказал Сайнс.

Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера.