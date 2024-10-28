Карлос Сайнс: «Очень хотел выиграть гонку, мне была нужна эта победа»

Что касается обгона Ферстаппена, то я не готовил его специально. Я был немного расстроен на старте — тем, что проиграл ему позицию. И сказал себе, что мне нужно придумать способ как-то удивить его, потому что обогнать Макса очень трудно. Он неоднократно это доказывал.