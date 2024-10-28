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Зак Браун о штрафах Ферстаппену: «В этот уик-энд стюарды поработали хорошо»

Браун похвалил стюардов Гран-при Мехико за два штрафа Ферстаппену.

Исполнительный директор «Макларена» отметил, что был рад видеть действия со стороны дирекции гонки в ответ на агрессивный пилотаж и обгоны за пределы трассы со стороны Макса.

Ферстаппен жестко боролся с Ландо Норрисом и получил сразу два 10-секундных штрафа — за выдавливание соперника с трассы, а также за выезд за пределы трека и получение преимущества.

"Вероятно, даже этих штрафов было недостаточно. То есть, это становится просто смехотворным. И я аплодирую стюардам ФИА. Все, достаточно. Давайте дальше смотреть на чистые гонки и чистую борьбу.

И я думаю, что стюарды тоже к этому стремятся — думаю, об этом четко говорят штрафы, которые были сегодня выписаны. В этот уик-энд стюарды поработали хорошо", — рассказал Браун.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом.