Макс Ферстаппен: «Не важно, согласен я со штрафами или нет. Главная проблема — слабый гоночный темп»

В конце концов не важно, согласен я с этими штрафами или нет — хотя 20 секунд штрафа это очень много. Главная проблема сегодня, которая действительно вызывает беспокойство — это наш слабый гоночный темп. Наш темп действительно был не слишком хорош и нам нужно многое проанализировать. Даже не будь этих штрафов у нас не было бы ни единого шанса побороться за победу.