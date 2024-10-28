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Сайнс одержал 4-ю победу в «Ф-1»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам Гран-при Мехико.

Для испанца, покидающего Скудерию в конце сезона, победа стала четвертой в «Формуле-1». Кроме того, Сайнс впервые в карьере выиграл две гонки за один год. Ранее Карлос поднимался на высшую ступень подиума на Гран-при Великобритании-2022, Сингапура-2023 и Австралии-2024.

Также пилот в 25-й раз попал в призы (в седьмой — в 2024 году). Сайнс обогнал Ландо Норриса по общему количеству побед в «Ф-1» и сравнялся с экс-напарником по «Макларену» по количеству подиумов.

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико.

«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» — 29 очков в Кубке конструкторов.