Кристиан Хорнер: «В “Ф-1” заходят на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?»

Нужно всегда играть по правилам. Мы изучим этот вопрос и извлечем уроки из этой гонки, но сегодня для нас куда большее значение имело то, что у нас не было темпа. Вот на чем мы сконцентрируемся в ближайшие пять дней", — отметил Хорнер.