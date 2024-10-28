Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кристиан Хорнер: «В “Ф-1” заходят на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?»

Руководитель «Ред Булл» убежден, что в «Ф-1» нужно прояснить ситуацию с правилами борьбы, после того как Макс Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд на Гран-при Мехико и финишировал шестым.

Источник: Sports

"Макс выехал за пределы трассы в четвертом повороте, а затем в седьмом Ландо [Норрис] слишком поздно открыл траекторию, и оба выехали за границы.

Проблема, думаю, заключается в том, что мы заходим на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?

Думаю, ФИА и пилотам нужно сесть и решить, что приемлемо, а что нет. Я подумал, что сегодняшние два 10-секундных штрафа — это весьма суровое наказание.

Нужно всегда играть по правилам. Мы изучим этот вопрос и извлечем уроки из этой гонки, но сегодня для нас куда большее значение имело то, что у нас не было темпа. Вот на чем мы сконцентрируемся в ближайшие пять дней", — отметил Хорнер.

Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера.