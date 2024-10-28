Гельмут Марко о штрафах Ферстаппену: «Мне кажется, это избыточная реакция на события в Остине. Два штрафа по 10 секунд — это очень сурово»

Что касается гонки, то она, к сожалению, вышла для «Ред Булл» очень отрезвляющей. Мы были не слишком конкурентоспособны на шинах обоих типов, да и износ шин на наших машинах был сильнее, чем у конкурентов. Возможно, отчасти это объясняется тем, что мы почти не смогли потренироваться в пятницу. Но тем не менее. Разница получилась очень уж большой.