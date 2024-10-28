Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»

И я не думаю, что сейчас Лоусон демонстрирует правильное отношение к делу, чтобы показать себя с лучшей стороны. Ведь я считаю его отличным гонщиком, и надеюсь, что он сможет сделать шаг назад, взглянуть на свои действия и извлечь из всего этого урок", — рассказал Перес.