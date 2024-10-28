Фредерик Вассер: «Надеюсь, Ферстаппен и Норрис устроят что-то и в Бразилии. Пока они сражаются друг с другом, все в порядке»

— С Зандворта мы сильно прибавили. В Монце мы внедрили обновления, и все сложилось очень хорошо. Сначала мы решили, что дело в типах трасс вроде Монцы и Баку, однако мы здорово выступили в Сингапуре, а также в Остине и здесь, в Мексике. Так что теперь, полагаю, мы будем быстры везде до конца сезона.