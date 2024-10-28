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Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Пилот «Феррари» случайно выбранился по ходу пресс-конференции после финиша Гран-при Мехико.

Леклер рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся, в частности, о излишней поворачиваемости, и произнес слово «f##k». Шарль мгновенно принес извинения, сославшись на схожий случай с Максом Ферстаппеном.

«Простите! О нет! О нет! Я не хочу присоединиться к Максу!» — сказал монегаск.

После мероприятия с пилотом поговорил официальный представитель ФИА:

Ранее на одной из пресс-конференций в Сингапуре Ферстаппен позволил себе употребить нецензурную лексику, за что получил наказание в виде общественных работ. После в знак протеста Макс односложно отвечал в официальных интервью и разговаривал с журналистами только в паддоке.

Фото: соцсети Нейта Сондерса.

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