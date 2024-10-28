Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Ранее на одной из пресс-конференций в Сингапуре Ферстаппен позволил себе употребить нецензурную лексику, за что получил наказание в виде общественных работ. После в знак протеста Макс односложно отвечал в официальных интервью и разговаривал с журналистами только в паддоке.