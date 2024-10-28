Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»

На Гран-при Мехико Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа — за выдавливание Норриса и за выезд за пределы трассы с получением преимущества.
"По правде говоря, 20 секунд это много, но я не собираюсь ныть из-за этого. Не буду делиться своим мнением.
По-моему, инцидент в четвертом повороте под знаком вопроса, насчет второго штрафа — что есть, то есть.
Честно, оба момента не моя проблема. Проблема в том, что мы слишком медленные и потому я оказываюсь в таких ситуациях. Вот в чем моя проблема.
В конце концов каждый говорит за себя. Конечно, можно рассуждать о том, могут ли правила стать лучше — может, да, а может, нет. Все всегда одно и то же.
Я пилотирую так, как считаю нужным. На прошлой неделе все было в порядке. На этой я получил 20-секундный штраф. Что есть, то есть. Жизнь продолжается, знаете ли", — сказал Ферстаппен.
Макса также попросили поделиться мыслями насчет того, что перед стартом сезона-2024 наказание за агрессивную борьбу увеличили с 5 секунд до 10.
«В следующем году давайте попробуем 20. Это не имеет значения. У меня нет мнения по этому поводу».
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Ферстаппен получил 2 штрафных балла за выдавливание Норриса.