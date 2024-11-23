Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Стролл получит конкурентоспособную машину и поменяет мнение многих»

Это одна из миссий для всех нас в «Астон Мартин» — чтобы у нас был сильный болид. Не знаю, воспользуюсь ли я этим, ведь, как уже говорилось, я не буду выступать вечно. Но, надеюсь, однажды он получит конкурентоспособную машину и поменяет мнение многих, многих людей", — заявил двукратный чемпион мира на Гран-при Лас-Вегаса.