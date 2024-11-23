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Дуэн выбрал номер Райкконена для выступлений в «Ф-1»

Будущий пилот «Альпин» Джек Дуэн определился с номером в «Формуле-1».

Австралиец присоединится к французской команде в 2025 году и станет напарником Пьера Гасли.

Дуэн сообщил, что будет выступать под № 7 — номером чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена.

«Мне очень хотелось выбрать номер, который я уже использовал, который что-то для меня значит. Я выступал под седьмым номером в 2019 году, а один из моих кумиров, Кими Райкконен, также пилотировал под этим номером», — объяснил Джек.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025.

«Альпин» пытается переманить Колапинто на место Дуэна (GdS).