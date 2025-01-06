В зачёте внедорожников «Дакара»-2025 сменился победитель второго этапа после решения ФИА

«Спортивный делегат ФИА объяснил, что он присутствовал на месте происшествия и может подтвердить, что экипаж не смог вовремя выполнить процедуру дозаправки не по своей вине. В данном случае нет доказательств того, что члены экипажа не выполнили свои обязательства.



Следовательно, исходя из принципа честной конкуренции, в данном случае было бы несправедливо не компенсировать экипажу время, потерянное по независящим от них обстоятельствам», — говорится в отчёте ФИА.