Юки Цунода о шансах отыграться в гонке: «Вчера было вчера, а сегодня — это сегодня»

Я не ожидал, что в «Ред Булл» буду так быстро прогрессировать, так что есть и позитивные моменты. Я все еще учусь, переживаю взлеты и падения, но я чувствую, что у меня есть потенциал. Просто я немного разочарован, что не смог все сделать правильно в квалификации, когда это было действительно необходимо", — рассказал Цунода.