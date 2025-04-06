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Юки Цунода о шансах отыграться в гонке: «Вчера было вчера, а сегодня — это сегодня»

Пилот «Ред Булл» начнет предстоящий Гран-при Японии с 14-й позиции, отметив, что рассчитывает прорваться вперед и попасть в очковую зону.

Источник: Спортс"

"Я чувствую, что готов. Вчера было вчера, а сегодня — это сегодня. Совсем другие условия. Дождь тоже будет в новинку, но я с воодушевлением жду гонку.

Я не ожидал, что в «Ред Булл» буду так быстро прогрессировать, так что есть и позитивные моменты. Я все еще учусь, переживаю взлеты и падения, но я чувствую, что у меня есть потенциал. Просто я немного разочарован, что не смог все сделать правильно в квалификации, когда это было действительно необходимо", — рассказал Цунода.

«Ф-1» в Японии: Ферстаппен с поула отбивается от «Макларенов» и ждет дождь.