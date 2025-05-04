Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Надеялся, что отцовство замедлит Ферстаппена. Макс снова выдал круг Макса»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что доволен квалификацией к Гран-при Майами, которую завершил на второй строчке. Британец уступил лишь сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Источник: Спортс"

"Поздравляю Макса — особенно с тем, что он теперь отец. Я надеялся, что это его замедлит!

Я доволен сегодняшним днем, доволен прогрессом, которого добился в плане работы с болидом.

Макс снова выдал круг Макса — не могу винить его за это. Я доволен и с нетерпением жду завтрашнюю гонку", — сказал Ландо после сессии.

Норрис также прокомментировал ошибку в 17-м повороте, которая могла стоить ему поула:

«Это все разговоры в духе “а что, если”. У меня не получилось, но темп был. Ощущения в машине хорошие — лучше, чем в последние уик-энды. Не вышло собрать все воедино, но что есть, то есть. Посмотрим, что получится сделать в первом повороте завтра.

Я не против ни сухой трассы, ни мокрой. Погода в Майами удивляет, и я готов к обоим вариантам".

«Я думаю о генах этого ребенка. Невероятно — Ферстаппен и Пике». У Макса — дочка!

Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Антонелли — 3-й, Пиастри — 4-й.