Ландо Норрис: «Надеялся, что отцовство замедлит Ферстаппена. Макс снова выдал круг Макса»

«Это все разговоры в духе “а что, если”. У меня не получилось, но темп был. Ощущения в машине хорошие — лучше, чем в последние уик-энды. Не вышло собрать все воедино, но что есть, то есть. Посмотрим, что получится сделать в первом повороте завтра.