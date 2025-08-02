Действующий чемпион WRC Невилль: «Надежда на защиту титула потеряна»

Чемпионат еще не окончен, но завтра у нас мало шансов на хороший результат. Мы уже сильно отстаем по очкам. Здесь [в Финляндии] нам нужен был сильный результат — и мы шли к нему, мы отлично подготовились. Но прокол испортил весь уик-энд", — сказал Невилль.