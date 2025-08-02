Действующий чемпион WRC Невилль: «Надежда на защиту титула потеряна»

На Ралли Финляндии бельгиец шел в первой тройке, пока на 16-м спецучастке не столкнулся с проколом передней правой шины — что фактически лишило его шансов на победу.
Сейчас действующий чемпион WRC занимает пятую строчку в личном зачете, уступая лидеру Отту Тянаку 48 очков.
"Не знаю, что в итоге сказать. Трудно такое принять, сложная ситуация для команды — честно говоря, никто этого не заслужил. Если вы увидите, сколько сил все вложили, скольким пожертвовали за последние несколько недель — многие остались на работе, чтобы успеть подготовить машину.
Мы выполнили свои задачи, мы шли к отличному командному результату для зачета производителей. Я готовился вернуться в борьбу за титул — но, к сожалению, теперь я бы сказал, что надежда потеряна.
Чемпионат еще не окончен, но завтра у нас мало шансов на хороший результат. Мы уже сильно отстаем по очкам. Здесь [в Финляндии] нам нужен был сильный результат — и мы шли к нему, мы отлично подготовились. Но прокол испортил весь уик-энд", — сказал Невилль.
WRC. Ожье не планирует увеличивать количество этапов в сезоне несмотря на шансы на титул.