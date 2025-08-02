Лиам Лоусон: «С нашей стороны было наивно сбрасывать “Астон Мартин” со счетов»

Факт в том, что потенциал нашей машины позволял оказаться выше 9-й позиции, но мы не смогли извлечь этот потенциал из машины. Постараемся сделать это в гонке. Вряд ли нам хватит темпа, чтобы соперничать с Максом Ферстаппеном, но мы постараемся побороться с «Заубером» [Бортолето], ну, а оба «Астон Мартин» очень быстры. У них очень хороший квалификационный темп, и я думаю, что они смогут продемонстрировать такой же хороший темп и в гонке. В любом случае, мы сделаем все, что сможем", — рассказал Лоусон.