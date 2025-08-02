Лиам Лоусон: «С нашей стороны было наивно сбрасывать “Астон Мартин” со счетов»

Лоусон и Аджар закончили квалификацию на 9 и 10 местах, а Алонсо и Стролл — на 5 и 6 позиции.
«Честно говоря, мы думали, что в практиках пилоты “Астон Мартин” работали на чуть более легких болидах [с меньшим количеством топлива в баках]. Но теперь очевидно, что у них на самом деле очень хорошая скорость.
С нашей стороны, вероятно, было немного наивно сбрасывать их со счетов, так что да, соперники очень хорошо выступили и отлично проехали свои круги.
Думаю, что в сравнении с пятницей мы сделали неплохой шаг вперед, но, если честно, с учетом потенциала болида «Рейсинг Буллз» мы могли бы добиться большего.
Мы постепенно прибавляли, но с началом третьего сегмента квалификации весь этот прогресс улетучился, условия на трассе изменились — и мне сложно сказать, насколько сильно это на нас сказалось.
Факт в том, что потенциал нашей машины позволял оказаться выше 9-й позиции, но мы не смогли извлечь этот потенциал из машины. Постараемся сделать это в гонке. Вряд ли нам хватит темпа, чтобы соперничать с Максом Ферстаппеном, но мы постараемся побороться с «Заубером» [Бортолето], ну, а оба «Астон Мартин» очень быстры. У них очень хороший квалификационный темп, и я думаю, что они смогут продемонстрировать такой же хороший темп и в гонке. В любом случае, мы сделаем все, что сможем", — рассказал Лоусон.
«Ничего не понимаю в “Ф-1”. Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон — ?