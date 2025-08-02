Юки Цунода: «Я близок по темпу к Ферстаппену на протяжении всего уик-энда»

"Пока что разочаровывающий уик-энд. Трудно найти темп, а нехватка сцепления стоит нам времени на круге. Команда пытается найти решение, но пока ей этого не удалось.
Что касается меня, то я могу быть уверен в своем квалификационном темпе. На протяжении всего уик-энда я близок по темпу к Максу [Ферстаппену] — это позитивный знак для меня. Я не допустил ни одной ошибки по ходу сессии, только не прошел в Q2 из-за нехватки миллисекунд — но, к сожалению, вот так обстоят дела.
Посмотрим, как сложится завтрашняя гонка. Здесь нелегко обгонять, но при ожидаемых переменных условиях всякое может случиться. Все, что я могу, это продолжать атаковать", — отметил Цунода.
«Ничего не понимаю в “Ф-1”. Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон — ?