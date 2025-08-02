Юки Цунода: «Я близок по темпу к Ферстаппену на протяжении всего уик-энда»

Что касается меня, то я могу быть уверен в своем квалификационном темпе. На протяжении всего уик-энда я близок по темпу к Максу [Ферстаппену] — это позитивный знак для меня. Я не допустил ни одной ошибки по ходу сессии, только не прошел в Q2 из-за нехватки миллисекунд — но, к сожалению, вот так обстоят дела.