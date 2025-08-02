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Юки Цунода: «Я близок по темпу к Ферстаппену на протяжении всего уик-энда»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии, где стал 16-м.

Источник: Спортс"

"Пока что разочаровывающий уик-энд. Трудно найти темп, а нехватка сцепления стоит нам времени на круге. Команда пытается найти решение, но пока ей этого не удалось.

Что касается меня, то я могу быть уверен в своем квалификационном темпе. На протяжении всего уик-энда я близок по темпу к Максу [Ферстаппену] — это позитивный знак для меня. Я не допустил ни одной ошибки по ходу сессии, только не прошел в Q2 из-за нехватки миллисекунд — но, к сожалению, вот так обстоят дела.

Посмотрим, как сложится завтрашняя гонка. Здесь нелегко обгонять, но при ожидаемых переменных условиях всякое может случиться. Все, что я могу, это продолжать атаковать", — отметил Цунода.

«Ничего не понимаю в “Ф-1”. Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон — ?