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Кими Антонелли: «Из-за новой подвески начал сомневаться в себе»

Пилот «Мерседеса» высказался о 10-м месте на Гран-при Венгрии и первой половине сезона-2025 в целом.

Источник: Спортс"

"Первая часть сезона выдалась очень напряженной. В определенные моменты я испытывал трудности с тем, чтобы выложиться на максимум.

У меня возникло много проблем с новой подвеской — с точки зрения ощущений от пилотажа и ментальности. Я даже начал сомневаться в себе.

Однако я очень доволен вернувшимися ощущениями от старой подвески. Скажем так, я рассматриваю летнюю паузу как новое начало — после будет свежий старт", — отметил Антонелли.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3.