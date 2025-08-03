Кими Антонелли: «Из-за новой подвески начал сомневаться в себе»

"Первая часть сезона выдалась очень напряженной. В определенные моменты я испытывал трудности с тем, чтобы выложиться на максимум.
У меня возникло много проблем с новой подвеской — с точки зрения ощущений от пилотажа и ментальности. Я даже начал сомневаться в себе.
Однако я очень доволен вернувшимися ощущениями от старой подвески. Скажем так, я рассматриваю летнюю паузу как новое начало — после будет свежий старт", — отметил Антонелли.
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