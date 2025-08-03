«Я немного удивлен». Лиам Лоусон — о том, что сумел опередить Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Если бы стартовали с более высокой позиции, то, я думаю, могли бы оказаться выше и на финише. Находясь за рулем болида тебе хочется опередить соперников за счет «андерката», но потом ты понимаешь, что вернувшись на трассу окажешься в трафике. А обгонять на столь маленькой и узкой трассе очень сложно. В целом у нас был очень хороший темп в конце каждого отрезка, так что да, я доволен", — рассказал Лоусон.