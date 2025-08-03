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«Я немного удивлен». Лиам Лоусон — о том, что сумел опередить Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Венгрии, признав, что не ожидал финишировать выше выступающего за «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Источник: Спортс"

«Да, я немного удивлен. На старте Макс был очень быстр и обогнал меня на первом же круге, но затем у “Ред Булл” начались проблемы с износом шин. Так что я надеялся, что будет так же [в конце гонки].

Так что я понимал, что если смогу удержать Макса позади на несколько кругов, то у него, возможно, начнет падать темп. В итоге примерно так и случилось.

В последнее время наша машина работает очень хорошо, особенно в гонках. У нас был действительно неплохой гоночный темп, а еще мы хорошо работали с шинами — а это в гонках обычно самое сложное.

Если бы стартовали с более высокой позиции, то, я думаю, могли бы оказаться выше и на финише. Находясь за рулем болида тебе хочется опередить соперников за счет «андерката», но потом ты понимаешь, что вернувшись на трассу окажешься в трафике. А обгонять на столь маленькой и узкой трассе очень сложно. В целом у нас был очень хороший темп в конце каждого отрезка, так что да, я доволен", — рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3.