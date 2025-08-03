Дэймон Хилл: «Печально видеть Хэмилтона таким подавленным»

Печально видеть сэра Льюиса Хэмилтона таким подавленным. Бывает тяжело понять, когда приходит время уйти. Будет ли еще один сезон? Но с каждым годом становится только сложнее. Возможно, Льюису просто нужно хорошо отдохнуть [по ходу летнего перерыва в чемпионате]", — рассказал Хилл.