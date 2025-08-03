Дэймон Хилл: «Печально видеть Хэмилтона таким подавленным»

"Только что посмотрел гонку. Хороший Гран-при. Все, как мы любим. Довольно смелый был маневр в исполнении Оскара [Пиастри]. Все бы могло закончиться….иначе!
Печально видеть сэра Льюиса Хэмилтона таким подавленным. Бывает тяжело понять, когда приходит время уйти. Будет ли еще один сезон? Но с каждым годом становится только сложнее. Возможно, Льюису просто нужно хорошо отдохнуть [по ходу летнего перерыва в чемпионате]", — рассказал Хилл.
«Феррари» довела Леклера до истерики: упустил победу, наорал по радио, получил штраф.