Юки Цунода о темпе болида: «Ред Булл» не понимает, в чем именно проблема"

"У меня возникли трудности с темпом, а затем я получил повреждение — так что гонка прошла неидеально. Это в какой-то степени завершило мой заезд.
У нас была возможность внести много изменений [в настройки], темп мог быть лучше. Но не думаю, что мы понимаем, в чем именно проблема — так что завтра я сяду в симулятор на базе, чтобы глубже изучить причину трудностей.
Надеюсь, мы сможем ее обнаружить, ведь трасса в Нидерландах требует того же уровня прижимной силы. Мы не хотим провести еще один подобный уик-энд", — сказал Цунода.
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